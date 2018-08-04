سجل العجز في الميزان التجاري الأمريكي، في يونيو، ارتفاعا غير مسبوق منذ 19 شهرا، بحسب بيانات نشرتها وزارة التجارة الجمعة.

وبلغ العجز التجاري للسلع والخدمات 46.3 مليار دولار بزيادة 7.3%، مع تراجع الصادرات بنسبة 0.7% إلى 213.8 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0.6% إلى 260.2 مليار دولار، ليفوق العجز توقعات المحللين البالغة 45.6 مليار بعد تسجيل 43.1 مليار دولار في مايو.

بدوره قال سعيد توفيق أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن الميزان التجاري هو عبارة عن معدل الصادرات والواردات، وبالتالي فإن العجز الميزان التجاري يعني زيادة الواردات عن الصادرات، ومن المفترض أن يكون هناك توازن بينهما من أجل تحقيق الميزان التجاري.

وأضاف توفيق لـ"الوطن"، أن العجز في الميزان التجاري يؤثر تأثيرا مباشرا على سعر العملة، ويكون هناك ديون خارجية وفوائد أيضا، مرجعا أسباب العجز في الميزان التجاري الأمريكي، إلى الجمارك التي فرضتها أمريكا على الصين والاتحاد الأوروبي، وردت عليها تلك الجهات بالمثل مع تحفظ تلك الجهات على المنتجات الأمريكية مما قلل من الصادرات الأمريكية.

من جانبه قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن أمريكا بها مشكلة في الصادرات خلال الفترة الحالي نتيجة الحرب التجارية المتبادلة مع دولة مثل الصين، موضحا أن ذلك العجز جاء بسبب تغلل المنتجات الصينية في الأسواق الأمريكية بشكل كبير، لذا تستمر الولايات المتحدة، في فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية للحد من غزوها لأسواقها.

وأوضح النحاس لـ"الوطن"، أن العجز الأمريكي وصل إلى 300 مليار دولار، وفرضت الولايات المتحدة شروطا جمركية على دول الاتحاد الأوروبي وروسيا أيضا، وفي المقابل تحاول الاهتمام بالخامات المحلية الأمريكية ذات الجودة المرتفعة والسعر المرتفع، والاعتماد عليها بديل عن المنتجات الصينية ذات الجودة الضعيفة والسعر المنخفض، ومن ثم الاتجاه لتصدير المنتجات الأمريكية، بشكل زائد، مع تقليل الواردات، وبالتالي يقل عجز الميزان التجاري.