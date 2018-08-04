موظفون بالجهاز الإداري: لا يمكن تخفيض أيام العمل لكل قطاعات الدولة

بدأت الحكومة جديا دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، دون المساس بأجورهم، في خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري.

واستطلعت "الوطن" آراء عاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث قال أحمد عادل قورة، مدرس لغة إنجليزية، إن المقترحات الأربعة لا تصلح للعاملين بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن إجاز الجمعة والسبت كافية جدا، بسبب نصاب الحصص الأسبوعي المنصوص عليه في القرار 313 الخاص بالأنشطة الطلابية، وقرار عام 2017 بتعديل القرار سالف الذكر، ما يلزم المعلم بعدد حصص لا يجوز ضغطها في أربعة أيام، والحل الوحيد لهذا زيادة عدد أيام العمل في هذا القطاع.

وأضاف عادل لـ"الوطن": "إذا ألغيت إجازة يوم السبت ستُحل بهذا 3 مشكلات، حيث سيدرس التلاميذ 7 حصص بدلا من 9 في اليوم الواحد، وستحل مشكلة الازدحام المروري إذا وضعنا في الاعتبار ضرورة عدم الربط بخروج التلاميذ بالمؤسسات الحكومية، والذي يناسب التربية والتعليم إلغاء ضغط الأيام لأنها ستكون مفيدة للطالب والمدرس، وهناك بعض الدول مدة الدراسة فيها سكون 6 ساعات يوميا".

وتابع: "اقتراح الشيفت سيكون مهما للغاية بالنسبة للقطاعات الخدمية مثل السجل المدني والشهر العقاري، والسنترالات والتموين، وخدمات أخرى مثل التطعيم".

موظف آخر في الجهاز الإداري للدولة، مينا ناجي، يقول إن نظام الورديات أو "الشيفتات" مهم كثيرا في العديد من القطاعات مثل المستشفيات.

وأضاف مينا لـ"الوطن": "أنا منتدب من وزارة الصحة لإحدى كليات الجامعة، وهذا المقترح لا يصلح لجميع قطاعات الدولة، وكنت أتمنى أن تكون جدولة الرواتب أن تسبق الإجازات، وأن تراعي هذه الاقتراحات ما يقدمه الموظف من الإنتاج في الشيفت الخاص به".

وتتضمن الدراسة 4 مقترحات، ينص المقترح الأول على تقسيم ساعات العمل في اليوم الواحد بنظام "الشيفتات" والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم في المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثاني ساعات العمل في اليوم، لتنتهي فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهرا بدلاً من الثالثة عصرا، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.

وطلب المقترح الثالث تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل في اليوم 10 ساعات تبدأ من الثامنة صباحا، وتنتهي في السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهي الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهي العمل الرسمي الساعة الرابعة يوميا، على أن تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية ثلاثة أيام، هي الخميس والجمعة والسبت.