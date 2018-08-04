قال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الأسعاف، إن المسعف أحمد جمال المصاب في سيناء حالته حرجة جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن الطاقم الطبي في مستشفى العريش حاول السيطرة على النزيف وكان من المخطط نقله للقاهرة للعلاج في مستشفى معهد ناصر إلا أنه تعرض لتوقف عضلة القلب في الطريق مما جعلهم ينقلوه لمستشفى جامعة قناة السويس التخصصي بالإسماعيلية.

وأوضح الأنصاري أن حالة المسعف في منتهى الحرج وأنه تم الكشف عليه بواسطة 3 فرق طبية من جامعات القاهرة وعين شمس والقوات المسلحة وأنهم أجمعوا أن حالته حرجة بسبب استقرار الرصاصة في تجويف المخ.

ولفت الأنصاري أن التقصير غير مقبول في علاج المسعف، مشيرًا إلى أنه يقوم بعمله ويضحي بحياته من أجل مصر، مستبعدًا فكرة سفره للخارج للعلاج الآن بسبب حالته الحرجة.

وتابع: "بندعي ربنا إن قدرة ربنا تتجلى ونتخطى هذه المرحلة عشان نعرف نعمل أي إجراء تاني".

وأصيب المسعف أثناء نقله لمصابي العمليات العسكرية في سيناء، حيث أصيب بثلاث رصاصات، اثنان في ذراعه والثالثة في مخه.