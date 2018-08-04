"التنظيم" يؤكد انفراد "الوطن".. و59% من الموظفين رفضوا الـ3 أيام إجازة

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الانفراد الذي نشرته جريدة "الوطن" في عدد اليوم بوجود قرار من رئيس الوزراء ببحث تعديل عمل أوقات موظفي الحكومة ليحصلوا على 3 أيام إجازة أسبوعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن رئيس الوزراء اشترط عدم المساس بأجور هؤلاء الموظفين وبعدم المساس بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين.

وأوضح الشيخ أن الموضوع قيد الدراسة ولم يتم الاستقرار على وقت معين للوظائف الحكومية.

ولفت الشيخ إلى أن نظام الاستبيان الذي طرحه الجهاز تم توزيعه داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات المختلفة بأربع أوقات مقترحة للعمل ونظام خامس يحدده الموظفين، مشيرًا إلى أن 59% من موظفي الجهاز على مستوى الجمهورية رفض نظام ساعات العمل المرنة وفضل البقاء على النظام الحالي.