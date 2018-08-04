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الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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رئيس الخدمات البيطرية: "عندنا الحمير موجودة وبتمثل دخل للعملة الصعبة"

رئيس الخدمات البيطرية: "عندنا الحمير موجودة وبتمثل دخل للعملة الصعبة"

"التنظيم" يؤكد انفراد "الوطن".. و59% من الموظفين رفضوا الـ3 أيام إجازة

"التنظيم" يؤكد انفراد "الوطن".. و59% من الموظفين رفضوا الـ3 أيام إجازة

ربيع: "كنت بختبر كورة وأسقط وروحت كل الأندية إلا الأهلي والزمالك"

ربيع: "كنت بختبر كورة وأسقط وروحت كل الأندية إلا الأهلي والزمالك"

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