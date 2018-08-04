رئيس الخدمات البيطرية: "عندنا الحمير موجودة وبتمثل دخل للعملة الصعبة"

نفى الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمجازر والخدمات البيطرية، ما نُشر بإحدى الجرائد عن توقع انقراض الحمير في مصر بحلول عام 2038.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أن الوصول لمثل هذه التنبؤات يجب أن يكون بعد دراسة وافية لأعداد الحمير الحالية ومعدل انجابها وأيضًا الأعداد التي يتم قتلها لإطعام الحيوانات المفترسة وغيرها للوصول لدراسة دقيقة عن عدد الحمير في مصر.

وتابع: "عندنا الحمير موجودة وبتمثل دخل للعملة الصعبة وصدر قرار بالجهة المعنية بالتصدير بتحديد كوتة 8000 جلدة حمار في السنة" مؤكدًا أن مصر لم تقم بتصدير هذا العدد مطلقًا.