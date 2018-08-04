قال النائب أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، إنه لا يوافق على إذاعة جلسات مجلس النواب، موضحا أن الدستور ينص على أن تكون الجلسات علنية، وهذا ليس معناه أن تذاع الجلسات على الهواء مباشرة، وهناك فرق بين العلنية والإذاعة على الهواء مباشرة.

وأضاف هيكل، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن جلسات البرلمان تذاع منها أجزاء كبيرة لكن في بدايات عمل البرلمان، موضحا "عندما كانت تذاع الجلسات على الهواء مباشرة، كانت تحدث بعض السلوكيات من البعض تسيئ للمجلس".

وتابع أن علنية الجلسات موجودة، ولا توجد جلسات سرية عقدت بمجلس النواب، ولا توجد أيضا أحداث داخل الجلسات لم تنشر، موضحا أن الجلسات التي تذاع على الهواء مباشرة تلك التي تحمل طبيعة خاصة، مثل جلسات بيان الحكومة، أو بيانات لرئيس الجمهورية.

وذكر أن قانون إذاعة جلسات مجلس النواب لا يوجد في مصر فقط، وفي كل دول العالم غير مسموح بإذاعة الجلسات على الهواء، وتقتصر الإذاعة على ما يستدعي ذلك، مشيرا إلى أن إلغاء إذاعة الجلسات على الهواء جعل أداء البرلمان أهدى وأفضل، "فإذاعة الجلسات على الهواء جعل بعض النواب يبالغون في الأداء".