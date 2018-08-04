تفقد الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الحج الطبية، اليوم، العيادات الطبية داخل فنادق مكة المكرمة، يرافقه الدكتور نصيف حفناوي والدكتور هاني راشد، مديري العيادات الخارجية، للتأكد من جاهزية العيادات، ووجود الأطباء، إضافة الى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الحج الطبية، أن الجولة شملت عيادات يتردد عليها الحجاج، إضافة إلى عيادات بفنادق أخرى لم يصل إليها الحجاج، مشيرا إلى أن هذه الجولات الميدانية تتيح رصد أي مشكلة أو عائق وحلها فورا، إضافة إلى التفاعل مع المرضى المترددين على العيادات من الحجاج والاستماع إلى آرائهم وطلباتهم، فضلا عن التأكد من انضباط الأطباء في الحضور وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات.

وأكد شوقي، في بيان، الأطباء تسجيل البيانات على النظام الإلكتروني، حتى يتسنى للبعثة حصر عدد المترددين من المرضى على العيادات وعدد الأدوية التي يتم صرفها، مع مطابقة الملفات الطبية للمرضى قبل سفرهم وبعد السفر.

كما تفقد رئيس البعثة الطبية العيادات المركزية الموجودة داخل مقر البعثة الطبية بشارع الهجرة بمكة، مشيرا إلى أن جميع العيادات جاهزة لإستقبال الحجاج المصريين على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن البعثة الطبية للحج خصصت رقمان لتلقي أي اتصالات بشأن الطوارئ الطبية وهم 0540506122، و0542181438.