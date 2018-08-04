دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السلطات في ميانمار، اليوم، للإفراج فورا عن صحفيين اثنين تحتجزهما بتهمة الحصول على معلومات رسمية بصورة غير مشروعة.

ووجهت محكمة ميانمارية، الشهر الماضي، رسميًا اتهامات للصحفيين، وا لون (32 عاما)، وكياو سوي أو (28 عاما) اللذان يعملان لدى وكالة "رويترز"، لتنتقل بتلك القضية إلى مرحلة المحاكمة بعد أشهر من جلسات الاستماع، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقال بومبيو، في تغريدة على "تويتر" إنه "أبدى مخاوف الولايات المتحدة بشأن قضية الصحفيين المحتجزين بسبب أداء عملهما"، في لقاء مع وزير خارجية ميانمار كياو تين على هامش تجمع إقليمي في سنغافورة.

وأضاف: "يجب إطلاق سراحهما فورا"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس، وتتهم ميانمار الصحفيين بخرق قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود للحقبة الاستعمارية، وتصل أقصى عقوبة له إلى السجن 14 عاما.