أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك تعيين الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظًا مناوبًا على أن يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وصدرت موافقة رئيس الجمهورية في عام 1975 بشأن اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية والموقعة في جدة في عام 1974.

جدير بالذكر، أن البنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع ويضم البنك في عضويته 57 دولة عضوًا في 4 قارات ويتخذ مقره الرئيسي في جدة، المملكة العربية السعودية.

ويمثل مجلس المحافظين في البنك السلطة الأعلى حيث يمثل كل دولة عضو في البنك بالمجلس محافظ ومحافظ مناوب، ويكون إحداهما أو كلاهما في معظم الحالات، بمرتبة وزير، ويجتمع المجلس مرة في السنة للنظر في البيانات المالية للسنة المالية المنصرمة واعتمادها، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ووضع السياسات المستقبلية للبنك.