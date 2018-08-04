ارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى ألمانيا، في يوليو الماضي، بنسبة 14.7بالمائة، مقارنة بشهر يونيو المنصرم، وذكر بيان صادر عن الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، أن 15 ألف و199 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء إلى دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية، في يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشارت الخارجية، أن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة 14.7 بالمائة مقارنة بيونيو الماضي، وأضاف البيان، أن عدد المتقدمين بطلبات لجوء في يونيو الماضي، بلغ 13 ألف و354 شخصاً، وفي مايو الماضي، 12 ألف و494 شخصا.

وأوضح أن السوريين، يشكلون أغلبية متقدمي طلبات اللجوء خلال يوليو، حيث بلغ عددهم 3 آلاف و786 شخصا، وتلاهم العراقيون بألف و415 شخص، ولفت البيان، إلى أن 110 آلاف و324 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا خلال الفترة ما بين يناير ويوليو 2018.