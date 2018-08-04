أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن توقيع اتفاقية منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة استثنائية خاصة؛ سيتم متابعة تنفيذها على أرض الواقع مع الشركات التي وقعت على الاتفاقية.

وأضاف "سعفان"، أن مجموعة النساجون الشرقيون سيتم احتساب وتطبيق العلاوة الخاصة بها بداية من شهر يوليو الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير القوى العاملة مع ممثلي مصانع مجموعة النساجون الشرقيون، اليوم السبت، على هامش توقيع بروتكول منح شركات القطاع الخاص علاوة خاصة واستثنائية نسبها 10٪ على غرار العلاوة التي قررتها الحكومة لموظفي القطاع الحكومي.