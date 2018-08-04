قال أسامة هيكل رئيس مدينة الانتاج الإعلامي والنائب البرلماني، إن قانون انتخاب المجلس المجلس تأخر كثيرًا، مبينًا أنه جرت مناقشته أكثر من عامين في لجنة الإدارة المحلية، وخرج من اللجنة منذ أشهر قليلة، لكن مازال هناك حديث حول القانون.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن بعض مواد هذا القانون كان به خلافات كثيرة بين النواب أثناء مناقشته، وتعطلت مناقشته كثيرًا، واستغرق وقتًا كبيرًا لمناقشته "لأنه قانون كبير وضخم، ولا نستطيع البقاء طولا دون برلمان".

وتابع "هيكل"، أنه على الأغلب سيتم خلال الدورة المقبلة صدور القانون، لافتا إلى ان المحليات مرطبتة بإنتخابات البرلمان، وبعض النواب الموجودين يدفعوا البعض لإنتاخبات المحليات بشكل أو بآخر.

واستكمل "هيكل"، أن قانون الإيجار القديم كان من القوانين الحساسة في الفترة الأخيرة، مضيفًا "رأيي الشخصي يجب إعادة النظر في هذا القانون فورا، لأنه قانون غير عادل ويجب تطور متوازي مع تطور الجنية، وهناك ظلم كبير واقع على الملاك في هذا الأمر".