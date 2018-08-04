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الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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أسامة هيكل: "حسيت بلدي بتتسحب مني في 2013.. فترة الله لا يعيدها"

أسامة هيكل: "حسيت بلدي بتتسحب مني في 2013.. فترة الله لا يعيدها"

طرح لحوم بقري وجاموسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك في أسيوط

طرح لحوم بقري وجاموسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك في أسيوط

أنباء عن استقالة رئيس المهرجان القومي للمسرح

أنباء عن استقالة رئيس المهرجان القومي للمسرح

"رضاعات الأطفال" و"فساتين الأعراس".. ممنوعات في غزة بأمر الاحتلال

"رضاعات الأطفال" و"فساتين الأعراس".. ممنوعات في غزة بأمر الاحتلال

فريد خميس: القطاع الخاص استجاب لدعوة السيسي بمنح العمال علاوة 10%

فريد خميس: القطاع الخاص استجاب لدعوة السيسي بمنح العمال علاوة 10%

مصادرة 5 آلاف لتر سولار مدعم قبل تهريبها في البحيرة

مصادرة 5 آلاف لتر سولار مدعم قبل تهريبها في البحيرة

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مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

مستشفى أحمد ماهر يحتضن «وهمان»: «أحنّ عليا من الدنيا»

مستشفى أحمد ماهر يحتضن «وهمان»: «أحنّ عليا من الدنيا»

«أمنية» اكتشفت جثماناً جديداً فى مقابر عائلتها.. غريب فى تُربتى

«أمنية» اكتشفت جثماناً جديداً فى مقابر عائلتها.. غريب فى تُربتى

الفن يحتل الحدائق والساحات الشعبية فى الشمال السورى

الفن يحتل الحدائق والساحات الشعبية فى الشمال السورى

تركي آل الشيخ يهاجم محمد فضل مرة أخرى: "متعملش بطل من لا شيء"

تركي آل الشيخ يهاجم محمد فضل مرة أخرى: "متعملش بطل من لا شيء"

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