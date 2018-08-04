كشفت وزارة الزراعة العراقية، أمس الجمعة، تضرر القطاع الزراعي في البلاد بنسبة 50 بالمائة جراء الجفاف وقلة الإيرادات المائية، وقال وكيل الوزارة مهدي القيسي، لـ"الأناضول"، إن "القطاع الزراعي تضرر خلال الموسم الصيفي بنسبة 50 بالمائة، بسبب الجفاف وقلة الإيرادات المائية الداخلة إلى البلاد".

وأوضح القيسي، أن "الضرر سينعكس سلبًا على الخطة الزراعية للموسم الشتوي والتي لا تزال الوزارة تعمل على إعدادها"، وبيّن أن "الضرر الحاصل في موسم الصيف سيقلص المساحات المزروعة خلال الخطة الشتوية".

وقرر العراق في يونيو الماضي، حظر زراعة ثمانية محاصيل زراعية بينها الأرز والذرة والقطن، بسبب أزمة المياه، ومنذ سنوات يعاني العراق من انخفاض متواصل في إيرادات المياه عبر نهري دجلة والفرات، نتيجة قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء، ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما.