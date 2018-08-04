أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته، مبينًا أنه يطالب دائما باتخاذ جميع الإجراءات الدافعة نحو هذا الهدف، من خلال إقامة مشروعات وضخ استثمارات تحقق المنفعة المشتركة لكل الأطراف، مبرزًا سعي الرئيس الدؤوب لتصحيح الأوضاع الخاطئة والأزمات التي حدثت في علاقاتنا بأفريقيا التي سادت خلال السنوات التي سبقت ثورة يناير.

وأضاف "عبدالعاطي"، فى تصريحات صحفية، أن مصر لا تبخل بالمساعدات الفنية والخبرات المصرية لدعم أواصر التعاون والعلاقات الوثيقة التي تربط بين شعبي مصر وأوغندا، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائى الفني بين الدولتين والممتد منذ سنوات يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي، ويحتذى به في جميع مجالات التعاون الأخرى بين مصر ودول حوض النيل، في إشارة منه لمشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها الدولة المصريه بعدد من دول حوض النيل بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.