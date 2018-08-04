قال أسامة هيكل رئيس مدينة الانتاج الإعلامي والنائب البرلماني، إن قناة الجزيرة التي تخاطب العرب عليها علامات استفهام كثيرة و"خليني أكون مؤدب"، مضيفًا "لكن محتوى القنوات الأجنبية لها التي تخاطب الغرب تعمل بمنهج آخر"، لافتا إلى أنه يجب الاستفادة من دروس ما يحدث، وأن فكرة الإعلام المنغلق على ذاته لم تعد تصلح في مصر ولا العالم كله.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه إطلاق قناة إخبارية تخاطب العالم التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوضح تفهمه للوضع بشكل جيد جدا، وهو أمر مكلف، وليس له ربح سوى العائد السياسي، كي يتم إقناع المجتمع الدولي بوجهة نظر الدولة، وكي يكون هناك تأثير للدولة المصرية.

وتابع "هيكل"، أن الإخوان بعد خروجهم من الحكم انشأوا قنوات إخبارية للماهجمة، وأقنع المجتمع الدولي بأنه تم التجني عليهم، مؤكدا أن القناة الإخبارية التي تحدث الرئيس عن إنشائها نحن بحاجة سريعة لها، مشددًا على أن هذه القناة نحن بحاجة لها من داخل ماسبيرو وخارجها.