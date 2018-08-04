أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أمس الجمعة، أنه سيزور قريبا المغرب والجزائر، وقال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية الإيطالية، "لقد زرت ليبيا، وسأزور المغرب والجزائر قريبا. الهدف هو السيطرة على الحدود الجنوبية لبلدان المغادرة والعبور" للمهاجرين، وفقا لما ذكرته وكالة "اكي" الإيطالية.

وكشف المسؤول الايطالي عن "مرسوم أمني" للحكومة قيد الاعداد يختص بـ"جبهات عديدة: من مكافحة المافيا، المخدرات، الإدمان، إلى الإرهاب والهجرة". وأضاف "على جبهة المهاجرين، على وجه الخصوص، سنعمل على تسريع إعادة المهاجرين (غير النظاميين) إلى أوطانهم عبر اتفاقيات مع بلدان المنشأ، لأن لدينا الآن اتفاقيات مع أربعة بلدان فقط، وتعمل تلك الموقعة مع تونس". وأردف "نحن بحاجة إلى إتفاقيات أخرى مع نيجيريا والسنغال وغامبيا ومالي وساحل العاج".