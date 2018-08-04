قال أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والنائب البرلماني، إن إنتاج الدرامي متوقف حاليا؛ لأن السوق غير مواكب للعمل به، وحتى تنضبط آليات السوق.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن أجور الفنانيين مبالغ بها، والأعمال الموجودة ليست جيدة.

وتابع "هيكل"، أن هذا العام لم يربح الكثير من منتجي أعمال الدراما بشكل عام، مؤكدًا أنه لا يفضل إعادة إنتاج أعمال قديمة، موضحًا أنه هناك مشكلة لها خطورة على صناعة التليفزيون، وهي أن الدراما أصبحت موجهة أكثر لـ"يوتيوب"، وظهرت في رمضان الماضي، مشددًا على أن القنوات لابد أن تنتبه لذلك وتعالجه، لأنه مع الوقت ستتجه المواد الإعلانية لـ"يوتيوب".

وأوضح "هيكل"، أن رفضه للكباري العلوية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي كان لسببين، لأنها مشوهة للمكان لأن مدينة الإنتاج الإعلامي يجب أن تكون نقطة حضارية، وعلى الرغم من ذلك أنشئت وأنشت بلا تخطيط وأضرت بالشكل العام للمدينة.

وأشار "هيكل"، إلى أنه يواجه مشاكل عديدة في رئاسته للمدينة، وآخرها الضريبة العقارية التي يتم تحصيلها الآن، ومن المفترض أنها منطقة حرة، وليس لها ضرائب عقارية.

وشرح "هيكل، أنه طلب شراء مساحة في العاصمة الإدارية الجديدة للقنوات الإخبارية العالمية التي تبث من مصر لعمل إستديوهات صغيرة بها، "كي تكون قريبة من مناطق صنع القرار، ولكي نعملها بشكل منظم، ولكن لا يوجد استجابة للأسعار بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة لأن المتر 3500 جنيه، وهو سعر غير مناسب على الإطلاق".