أعلنت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وضع اللمسات الأخيرة لمتحف سوهاج، والانتهاء من وضع فتارين العرض المتحفي وسيناريو العرض وتحديد مسار الزيارة ومناطق الإضاءة الداخلية والخارجية بما يتفق مع أحدث اساليب العرض المتحفي.

كما أعلنت توجه وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للمتحف، لمعاينة مراحل الإنشاء والتأكد من سلامة سيناريو العرض المتحفي.

وأضافت، أن المتحف يتكون من: "بدروم يضم عدد من القطع الآثرية تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود وكذلك عبادة الحج في العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، أما الدور الأرضي يضم تماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولى والثانية، وكذلك قطع أثرية معظمها من إنتاج الحفائر الآثرية بالمحافظة وبعضها تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير و"جاير أندرسون" والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي لتحكي تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور وخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى التطرق التراث الشعبي بالمحافظة، وإلقاء الضوء على عادات وتقاليد الأسرة، وكذلك بعض الصناعات التي اشتركت بها المحافظة ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم".

وأشارت، إلى انه تم إضافة مجموعة أخرى من القطع الآثرية التي تم اكتشافها بمحافظة سوهاج، والموجودة بمخازن الآثار لتخدم سيناريو العرض، وبناءً عليه عقدت لجنة سيناريو العرض المتحفي اجتماع طارئ، لاختيار بعض القطع الآثرية، وتم الاتفاق على اختيار قطع من المتحف المصري بالتحرير وبعض مكتشفات حفائر منطقة "آثار أبيدوس".

جدير بالذكر، أن فكرة إنشاء متحف سوهاج القومي جاءت عام 1993، ثم توقف بعد ذلك لأمور هندسية وفنية واستُأنِف العمل به من جديد في عام 2006، وتوقف مرة أخرى بعد قيام ثورة الـ25 من يناير، وفي عام 2015 تم البدء في دراسة المشروع مرة أخرى وبدأت المقايسات واستئناف العمل فعليًا عام 2016.