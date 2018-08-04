اطمأن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على معدل الأداء لأعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بمركز ومدينة ههيا، مؤكداً على حل كافة المشكلات والعوائق التي تقف حائلاً أمام تنفيذ المشروع ضماناً لتوصيل الخدمة إلى الأهالي في أسرع وقت طبقاً للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ تنفيذ أعمال توصيل الخطوط الرئيسية للغاز بقطاع 29 بدءا من شارع الإمام والجيش وشارع عثمان بن عفان وشارع الجهاد وخلف هندسة الري بنسبة تنفيذ 30%، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من عمل مجسات اختبارية بشارع أحمد عرابي بدءً من المزلقان الجديد مروراً بشوارع (المحكمة وصوامع ههيا والمعهد الديني حتى الساحة الشعبية) تمهيداً لتركيب خطوط الغاز لخدمة ٤٥٠٠ عميل وجرى التعاقد مع ٣٠٠ عميل من أهالي مركزههيا بنظام التقسيط مع شركة الغاز الطبيعي وجاري توصيل الخدمة لهم.

طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوعية المواطنين بأهمية التعاقد مع شركات الغاز الطبيعي للحصول على الخدمة، حيث تقدم الشركات تسهيلات في نظام التعاقد بنظام الأقساط لتخفيف العبء عن المواطنين والحصول على الغاز الطبيعي تيسيراً على المواطنين.