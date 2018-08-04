عقد أعضاء بيت العائلة الدمياطي برئاسة الأمين العام للفرع الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب والقمص صرابمون متري وبحضور عدد من كبار المسؤولين ورجال المجتمع المدني بمحافظة دمياط، اليوم، وناقش الحضور إقامة فرع لبيت العائلة بمحافظة دمياط.

وقال حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط: "باعتبار مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط الجهة المنوطة بإشهار وتدشين مثل هذه الكيانات المجتمعية كمظلة حكومية وشرعية لها تمارس من خلالها العمل المجتمعي وتعمل على التنمية والتطوير فسوف يوفر مقر إداري للفرع بداخل المديرية".

وأشار الأعضاء لضرورة إنشاء لجان متخصصة في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها وكذلك ضرورة مشاركة الشباب في الأعمال التي ستطرح من خلال بيت العائلة الدمياطي.