تستمر المقدمة الإعلانية، لفيلم تراب الماس، للمخرج مروان حامد، في إثارة الإعجاب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتحقق عبر الصفحة الرسمية لشركة "نيوسنشري" أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة في 24 ساعة فقط، وهذا قبل إطلاق الفيلم في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى، بداية من الخميس 16 أغسطس.

وشهدت المقدمة الإعلانية، ظهور 14 نجم كبير دفعةً واحدة، وفي 122 ثانية، تنتقل بين شخصيات الفيلم الرئيسية، وعوالمهم الغامضة والمثيرة، وفي الخلفية أحياناً صوت "الدرامز" الذي يزيد من حدة الإثارة المشاهد السريعة التي تكشف عنها المقدمة الإعلانية.

ومنذ أيام قليلة، كانت "نيوسنشري"، أطلقت "البوستر والإعلان التشويقي" للفيلم، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بوصفها مصدر المعلومات والأخبار الحصرية عن الفيلم.

وتدور أحداث تراب الماس، حول طه الصيدلي، الذي يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد، وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالم طه بأكمله إلى الأبد.