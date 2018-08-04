قال وزير الإعلام الإريتري يماني جبريميسكيل، إن الخطوط الجوية الإريترية بدأت في تسيير رحلات منتظمة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ليمثل بذلك خطوة أخرى في طريق تحسين العلاقات بين البلدين.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال تغريدة لجبريميسكيل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد هبطت الشهر الماضي في العاصمة الإريترية أسمرة، لتعد بذلك أول رحلة طيران تجارية من إثيوبيا إلى إريتريا منذ نحو 20 عاما.