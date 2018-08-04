طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بضرورة الاستغناء عن السيارات الحكومية، ترشيدا للنفقات.

وقال الفقي، لـ"الوطن"، "يجب إطلاق مبادرة للوزراء والمحافظين وجميع مسؤولي الدولة تحت شعار (اركب عربيتك)"، متابعا: "الدولة ليست ملزمة بتوفير سيارات للوزراء والمحافظين، خاصة أنها تستخدم لأغراض شخصية في كثير من الأحيان، كل مسؤول يركب سيارته أو يركب تاكسي".

ودعا النائب إلى ضرورة تقليص عدد السيارات الحكومية، مؤكدا أن شراء هذه السيارات و"وقودها وصيانتها" تكلف الدولة نحو 50 مليار جنيه، وهو رقم ضخم يمثل عبئا على الدولة، حد قوله.

وعن وجود مقترح حكومي لتخفيض أيام العمل لترشيد الإنفاق، قال الفقي إنه في حال تنفيذ هذا المقترح سيفشل سريعا، ولن يؤدي لترشيد الإنفاق كما تزعم الحكومة، ولن يصب ذلك في صالح الموازنة العامة للدولة، التي تلتهمها بنود أخرى، خصوصا أن الأجر مرتبط بالعمل، ونحن في أمس الحاجة لزيادة الإنتاج.