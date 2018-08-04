أعلنت مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية بمحافظة الغربية، اليوم، عن انطلاق أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، الثلاثاء المقبل، من أمام إستاد طنطا الرياضي استعدادا للمشاركة في موسم الحج 2018–2019.

صرحت بذلك المحاسبة تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعية بالغربية، لافتة أن هناك توجيهات محدد من جانب الدكتورة غادة والي وزير التضامن بالتنسيق مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بضرورة تفويج حجاج الجمعيات الأهلية بالغربية الساعة الخامسة للتحرك السادسه مساء من أمام إستاد طنطا الرياضي، وذلك إلى مطار القاهرة الدولي لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1439.

وأشارت وكيل الوزارة أنه اصدر تعليماته إلى مساعديه ومدير إدارات بالضرورة التواصل مع كافة الحجاج وتسليمهم متعلقاتهم وتوعيتهم بالضرورة الإلتزام بكافة لوائح وتعليمات بعثة الحج المصرية حفاظا على سلامه كافة الحجاج على حسب قولها .