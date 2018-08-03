أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية متمثلة في قطاع وزارة الزارعة تسعى إلى تحقيق طفرة في كافة الأصعدة على مستوى معامل البحوث الزراعية التي منها "سخا" و"الجميزة" بمحافظتي الغربية وكفرالشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة بحضور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، والمحاسب علي بيومي وكيل الزارعة، واللواء ممدوح هجرس رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة، مع لفيف من القيادات التنفيذية والموظفين بمعامل البحوث الزراعية بقرية الجميزه بدائرة مركز السنطة.

وأضاف وزير الزراعة بقوله "كلنا نسعى وراء تحقيق الأمن الغذائي ومصر باقية وأعدائها زائلون" مستشهدا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي عاشها شعب مصر طوال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، موضحا أن الأزمات الحقيقية التي هددت الشارع المصري أدركها المصريين بتوحدهم وراء هدف واحد وهو بناء مصر المستقبل بسواعد أبناءها من الشرفاء.

وعبر وزير الزراعة عن فخره الكبير وسعادته لما مارسته معامل البحوث في مجالات زراعات المحاصيل الزراعية والقطن والبذور على كافة الأصعدة.

وأشار "أبوستيت" خلال جولته التفقدية لكافة قطاعات معامل البحوث "الجميزة" إلى أن الدولة تولي اهتماما واسعا بزارعة الأرز والقطن وباقي التقاوي والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تعد أمن غذائي لكافة أبناء الوطن.