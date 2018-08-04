توجه وفد صباح اليوم لقرية شارونة محافظة المنيا، لتقديم التعزية لأسرة شهيد الوطن بيتر هاني ثابت، الذي استشهد في سيناء الأسبوع قبل الماضي، بتكليف من الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وتتضمن الوفد، القس رفعت فكري رئيس السنودس، والقس أرنست نادي رئيس مجلس التربية، والقس مدحت زاهيان، والقس عادل حكيم، والقس إميل ماهر، والقس جورج هنري، والشيخ وحيد زغلول، والشيخ عزت إبراهيم، وجمال المطيعي، والدكتور جوزيف بطرس والشاب أمير عماد، والشاب جورج مجدي.

وتوجه الوفد لمنزل الشهيد بيتر هاتي، وقدم القس رفعت فكري كلمة تعزية للأسرة، تحدث فيها عن "رحلة حياة الإنسان كقصة لها بداية ونهايةن ولكن الأهم تأثير هذه القصة وهذا ما رأيناه وسمعناه في حياة بيتر".

كما قدم القس أرنست نادي، كلمة نقل فيها تعازي الدكتور أندريه رئيس الطائفة، ثم تحدث عن الدور والخدمة التي قدمها بيتر في حياته وتأثير حياته على جموع الشباب في مصر والعالم، وأن بيتر هو نموذج للشاب الملتزم دينيا وأخلاقيا والشاب الذي آمن بقضية الوطن وانتمى إليه وقدم نفسه بشجاعة للقيام بدوره الوطني حتى الموت.

وتوجه الوفد إلى الكنيسة الإنجيلية، وكان في استقبالهم القس بولس مسعود راعي الكنيسة والمجلس والخدام، وتم تقديم رسالة تشجيعية للكنيسة، ومن المقرر أن يكرم مجلس التربية المسيحية الشهيد بيتر في ختام مؤتمر الخدام العام السنوي ببيت السلام بالعجمي يوم الجمعة 10 أغسطس بحضور الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وعدد من قيادات الطائفة والسنودس.