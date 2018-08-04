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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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وزير القوى العاملة للآباء: بلاش إسراف في الإنفاق على أبناءكم العاطلين

وزير القوى العاملة للآباء: بلاش إسراف في الإنفاق على أبناءكم العاطلين

انتحار طالب شنقا بعدما فشل في الالتحاق بكلية الهندسة في أسيوط

انتحار طالب شنقا بعدما فشل في الالتحاق بكلية الهندسة في أسيوط

روسيا تؤكد إرسال مقترحات إلى واشنطن حول عودة اللاجئين السوريين

روسيا تؤكد إرسال مقترحات إلى واشنطن حول عودة اللاجئين السوريين

نواب عن مقترح حكومي بتخفيض أيام العمل: "الناس هتشوف لها شغلانة تانية"

نواب عن مقترح حكومي بتخفيض أيام العمل: "الناس هتشوف لها شغلانة تانية"

في غياب النقيب.. ننشر نص قرارات اجتماع مجلس نقابة العلميين الطارئ

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