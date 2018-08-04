قصفت طائرات حربية إسرائيلية للمرة الثانية اليوم السبت، تجمعا لشبان فلسطينيين يعتقد أنهم مطلقو طائرات ورقية وبالونات حارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن شهود عيان، أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت تجمعا لشبان يعتقد أنهم مطلقو طائرات ورقية حارقة، قرب الحدود الشرقية لمخيم البريج (وسط)، ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية أي إصابات جراء الحادث.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم، أن طائرة عسكرية أغارت على خلية جنوبي مدينة غزة، زعمت أنهم أطلقوا بالونات حارقة.

وذكرت "الأناضول"، أنه في وقت سابق اليوم، قصفت مقاتلة إسرائيلية مكانا شمال غزة، كان يتواجد قربه شبان يعتقد أنهم مطلقو طائرات ورقية وبالونات حارقة.