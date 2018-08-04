أعلن المهندس إبراهيم عبدالرحمن، مدير عام إدارة الإعلام بجامعة قناة السويس، أن أن جامعة القناة احتلت المرتبة الـ3 ضمن 12 جامعة مصرية، دخلت تصنيف المؤسسة الأمريكية لتصنيف الجامعات.

وأضاف عبدالرحمن، أن المؤسة الأمريكية لتصنيف الجامعات أعلنت نتيجة ترتيب الجامعات لعام 2018، دوليا واقليميا، وعلى مستوى البلدان طبقا لمعايير أهمها مجمل الإنتاج البحثي للجامعة، بالإضافة إلى سمعتها الدولية، والتى تحدد من قبل المجتمع الأكاديمي على المستوى الدولي والإقليمى.

فيما قدم الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة التهنئة لأسرة الجامعة، إيمانا منه أن هذا الترتيب هو نتاج عمل مخلص لكل أفراد الجامعة.