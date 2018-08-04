اختطف مسلحون مجهولون اليوم السبت، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عباس القاضي في العاصمة طرابلس، وبحسب ما ذكرت مصادر مسؤولة في طرابلس لـ"الأناضول"، فإن "مسلحين لم تعرف تبعيتهم ولا شخصياتهم، قاموا بقوة السلاح باقتياد رئيس هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق إلى مكان غير معلوم".

وأكدت المصادر ذاتها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية، أن "الحادثة وقعت في مطار طرابلس، وليس كما أعلنت وسائل إعلام ليبية أنها وقعت أمام مقر الهيئة"، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤليتها عن الحادث.