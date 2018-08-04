كشفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، حقيقة ما تردد بشأن بناء مستوصف بمسجد سيدي أحمد المتيم التابع لإدارة أوقاف وسط الإسكندرية؛ حيث أن المباني أنشئت نهاية عام 2016 وبداية عام 2017، وبدون تصاريح من الإدارة الهندسية ومن وزارة الأوقاف، وذلك بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المباني التي أقيمت عبارة عن بناء جزء مستجد بالدور الأول علوي من الناحية القبلية الغربية للمسجد أعلى دورات المياه والميضة والمدخل الغربي، بغرض إقامة مستوصف، وتم عمل مذكرة ورفع الأمر للجنة العليا للخدمات الإسلامية بالوزارة لعرض الأمر على القطاع الطبي بتاريخ 17/12/2017 ومرة أخرى بتاريخ 14/2/2018 للنظر في ذلك الأمر مع توضيح أن تلك المباني تمت بالمخالفة لتعليمات الوزارة مع إحالة المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

وأضاف العجمي، أنه وفي وقت لاحق تقدم عدد من رواد المسجد بطلب لمديرية أوقاف الإسكندرية بحل مجلس إدارة المسجد لمخالفته القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل مجالس إدارات المساجد رقم 62 لسنة ،2014 والذي يقضى في المادة الرابعة منه بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة من رواد المسجد ومن أهالي المنطقة وهو المخالف للتشكيل الحالي لمجلس إدارة مسجد سيدي أحمد المتيم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

واختتم العجمي بأن مديرية أوقاف الإسكندرية تقدر دور الأعلام الهادف والذي يتحرى الدقة ولا يساهم في بث أخبار أو مقالات من شأنها بث الشائعات لدي المواطنين ومؤسسات الدولة، وأن العاملين بالمديرية يقفون على مسافة واحدة بين الجميع، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذي يوجه بالحفاظ علي الصالح العام لجميع المساجد والزوايا وعدم الاعتداء عليها.