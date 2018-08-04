تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال تجميل شارع السلام من منطقة حي النور، حتى مستشفي شرم الشيخ الدولي.

وتضمنت أعمال التطوير إنشاء مقاعد وشمسيات واماكن انتظار راقية، تليق بشرم الشيخ كمدينة سياحية عالمية، وإنشاء الممشى السياحي بها، وممر الدراجات وأماكن مرور ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتوسعة وإنارة طريق شهد، وهو طريق عرضي يصل شارع السلام بالطريق الأوسط بشرم الشيخ، في وقت لا يتعدي 3 دقائق، تخفيفا على المواطنين وزوار المدينة، لسهولة الحركة والانتقال من شارع السلام للطريق الأوسط في إطار تطوير وتجميل مدينة شرم الشيخ.