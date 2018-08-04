شهدت قرية كفرالثعبانية التابعة بمركز سمنود في الغربية، اليوم، انتشار "حشرات وهاموش القراد" الناقلة للأوبئة والأمراض المزمنة بشكل مفاجئ بين صفوف منازل القرية، الأمر الذي يعرض حياه الأهالي للأمراض على خلفية انتشار الكلاب الضالة بشوارع القرية التي تساهم في انتشار الحشرات.

على الفور، أصدر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود توجيهاته إلى مساعديه بالضرورة التنسيق مع إدارة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية سعيا في تدشين حملات وقائية "سيارات خاصة" ورش المبيد القاتل للحشرة.

وأكد رئيس المدينة أن زيادة أعداد الحشرات يستلزم "رش" جميع المنازل بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين .

كما وجه رئيس المدينة بشن حملة للقضاء على الكلاب الضالة تلبية لشكاوي المواطنين المتكررة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بسمنود وكفرالثعبانيه حتى يجرى القضاء على الكلاب المتسببة في وجود حشرة "القراد" خلال الأيام المقبلة .