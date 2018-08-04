"نجلاء".. أنت متهمة بقتل زوجك "عادل. ع" يوم 10 مايو الماضي، فهل أنت مذنبة؟.. وقفت "نجلاء" ربة منزل فى العقد الثاني من العمر، منتصبة القامة، ورفعت رأسها، ونظرت إلى محقق النيابة، وبكل هدوء اعترفت بجريمتها، جريمة القتل، عبر "تسميم الزوج"، لسوء معاملته لها، قائلة: "قتلته بعد 12 سنة زواج عرفي، وإنجاب 3 أطفال".

هذا المشهد جاء فى الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، الموافق 4 أغسطس لسنة 2018، أثناء مثول الزوجة المنسوب إليها تهمة القتل العمد لزوجها بالسم في مدينة أبو النمرس التى تقع جنوب محافظة الجيزة، أمام محقق نيابة حوادث جنوب الجيزة، بمحكمة جنوب الجيزة، لإعلانها بقرار إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

أما عن تفاصيل الواقعة، طبقا لما جاء في محضر الشرطة، واعترافات الزوجة، وتحقيقات النيابة، وأقوال شقيق المجني عليه، فجاءت كالتالي:

- "قتيل في مستشفى أبو النمرس"

صباح يوم الأربعاء الموافق 10 مايو الماضي.. تلقى مركز شرطة أبو النمرس إخطارًا من مستشفى أبو النمرس المركزى، بوصول شخص متوفى.

وأمر اللواء رضا العمدة إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، نائبه، اللواء محمد عبد التواب، بسرعة الانتقال لفحص الإخطار.

وبانتقال "عبد التواب" بصحبة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، ورئيس مباحث مركز أبو النمرس، واثنين من معاوني المباحث، لفحص البلاغ، وفور وصول القوات إلى المستشفى، تبين من خلال الفحص أن الجثة لـ"عادل .ع" 47 سنة مبيض محارة، مسجل شقي خطر سرقات عامة، وأنه توفي نتيجة تناول مادة سامة.

- "تشريح الجثة.. والبحث عن القاتل"

عقب الانتهاء من فحص البلاغ، أخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بتفاصيل العثور على الجثة.

وانتقل وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة، لإجراء مناظرة للجثة، حيث تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وبالإطلاع على تقرير المستشفى، أكد أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تناول مادة سامة.

وقررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة محمد خالد، عرض الجثة على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وعقد اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، اجتماعا مع ضباط إدارة البحث الجنائي لقطاع الجنوب، لاستعراض خطة البحث التي تضمنت "استجواب كل من الزوجة والأطفال الثلاثة، وشقيق المجني عليه"، وذلك بعدما أكدت تحريات المباحث أن التي نقلت الجثة إلى المستشفى هي الزوجة، وأن شقيق الضحية يتهمها بارتكاب واقعة قتل شقيقه، بسبب الخلافات الزوجية الدائمة بينهما.

وعقب الانتهاء من الاجتماع، جرى استجواب شقيق الضحية "طه" 45 سنة كهربائي، والذى أكد أن شقيقه متزوج من زوجته عرفيا منذ 12 عاما، ولديه 3 أبناء، وكان دائم الخلاف معها، وأكد اتهامه لها بأنها وراء قتل شقيقه.

- "يستاهل الموت"

عقب الانتهاء من مناقشة شقيق المجنى عليه، تم استدعاء الزوجة "نجلاء" 27 سنة إلى مركز الشرطة لمناقشتها فى الاتهام المنسوب إليها بارتكاب واقعة قتل زوجها.

ومثلُت المتهمة أمام اللواء محمد عبد التواب، حيث اعترفت بارتكاب الواقعة، وسببت ذلك، في محضر الشرطة، بأن الزوج كان دائم الشجار معها والتعدي عليها بالضرب والسباب، وأنها فكرت في قتله أكثر من مرة، طوال الفترة الماضية حتى نفذتها، فاشترت "سم فئران" وأحضرت له كوبا من الشاي، ووضعت له كمية من السم فيه، وعقب تناول الشاي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بحالة إعياء.

وأضافت الزوجة فى محضر الشرطة: "أنها عقب ذلك نقل الجثة على المستشفي وادعت انه تناول كوب شاي على احدى المقاهي وأصيب بحالة تسمم عقب تناول الشاي".

وأنهت الزوجة حديثها، قائلة: "كان يستاهل الموت.. ماكنش بيبطل ضرب فيا".

- "إحالة للجنايات"

عقب تسجيل اعترافات الزوجة فى محضر الشرطة، تم اقتيادها إلى نيابة حوادث جنوب الجيزة، وباشرت النيابة تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق معها فى التهمة المنسوبة إليها بقتل زوجها بالسم.

وقررت النيابة برئاسة محمد خالد، حبس المتهمة على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وعقب تسلم النيابة تحريات المباحث النهائية، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه، أصدرت قرارا بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.