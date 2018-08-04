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الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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خالد الجندي: "في ناس كبيرة بتحج عشان تعمل بيزنس أو تاخد اللقب"

خالد الجندي: "في ناس كبيرة بتحج عشان تعمل بيزنس أو تاخد اللقب"

محافظ البحيرة تبحث استرداد أملاك الدولة مع مدير الأمن الجديد

محافظ البحيرة تبحث استرداد أملاك الدولة مع مدير الأمن الجديد

الدالي يفتتح أعمال تطوير مستشفى منشأة القناطر غدا

الدالي يفتتح أعمال تطوير مستشفى منشأة القناطر غدا

ارتفاع ضحايا "أتوبيس الضبعة" إلى 6 قتلى و34 مصابا

ارتفاع ضحايا "أتوبيس الضبعة" إلى 6 قتلى و34 مصابا

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بث مباشر| مباراة ليفربول ونابولي.. و"صلاح أساسيا"

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