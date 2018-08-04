نفى هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة، ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية على لسان محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان "عن لومه للآباء والأمهات وأنهم سببا للبطالة".

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن أحد الصحفيين وجه سؤالًا للوزير عن أسباب قضاء الشباب وقتًا طويلًا على المقاهي دون البحث عن عمل بالقطاع الخاص، وأجاب الوزير قائلًا: "على الآباء والأمهات أن يقوموا بتشجيع أبنائهم علي البحث عن فرص عمل بتغير ثقافة العمل بالقطاع الخاص"، مؤكدا أن ذلك هو دور الإعلام للتوعية والإرشاد بأهمية البدء في دخول سوق العمل بهذا القطاع.

وشدد الوزير، خلال توقيع اتفاقية عمل جماعية اليوم السبت، بمنح علاوة الخاصة لمجموعة الشرقيون بالعاشر من رمضان، على أن نسبة البطالة في مصر في انخفاض مستمر، حيث وصلت إلى 10.6% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بعام 2013، والتي بلغت فيه 14.6%، ما يؤكد أن الشباب المصري يسير على الطريق الصحيح.