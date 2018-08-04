أكدت محافظة الجيزة أنه بشأن الشكوى التى تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك " بشأن وجود قطعة أرض فضاء بشارع المأمون المتفرع من شارع المحطة شهدت قيام أحد المواطنين بإلقاء أجولة بها عظام وجلود يعتقد أنها عظام حيوانية من فصيلة الكلاب، وتبين بالفحص انها ليست من فصيلة الكلاب.

وقرر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، تشكيل لجنة من أطباء بيطريين من مديرية الطب البيطرى للتوجه الى المكان المذكور حيث قامت اللجنة بفحص العظام الموجودة وتبين أنها (بقري وجاموسي ودهون حيواني بقري وعظام ضأن وكوارع بقرى مريضة بها تشوهات ويعتقد أن أحد المواطنين قام بذبحها والقائها مع المخلفات وأكدت اللجنة أنه لم يتم التعرف على عظام وجلود تخص كلاب.

وتوجهت اللجنة إلى محل كبابجى موجود بالقرب من الموقع وتم اخذ عينات من المحل والمحلات الموجودة بالمنطقة من مصنعات اللحوم (مفروم وكفتة) وتم إرسالها الى معهد بحوث صحة الحيوان لبيان مدى صلاحيتها من خلال الكشف عليها ومعرفة مصدرها.

وأكدت المحافظة أنه فور ورود التقرير من معهد بحوث صحة الحيوان سيتم نشر التقرير كما ورد حرصًا على الصحة العامة للمواطنين ومعرفة مصدر العظام والجلود التي تم إلقائها.