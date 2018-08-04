أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، اليوم، توقعاتها لطقس غدًا الأحد 5 أغسطس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف محافظات الجمهورية، غدا السبت، والتي جاءت كما يلي:

- القاهرة:

العظمى 36، والصغرى 26.

- الإسكندرية:

العظمى 31، والصغرى 25.

- بورسعيد:

العظمى 31، والصغرى 27.

- الإسماعيلية:

العظمى 35، والصغرى 25.

- الفيوم:

العظمى 37، والصغرى 25.

- المنيا:

العظمى 37، والصغرى 25.

- أسيوط:

العظمى 38، والصغرى 26.

- أسوان:

العظمى 42، والصغرى 29.

- الأقصر:

العظمى 41، والصغرى 28.

- الغردقة:

العظمى 39، والصغرى 30.

- شرم الشيخ:

العظمى 38، والصغرى 30.