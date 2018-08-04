أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، عن تنظيم 7 قوافل بيطرية طبية للقرى الأكثر احتياجا خلال شهر أغسطس الجاري، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد أن ذلك بالتنسيق مع الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بشأن عمل فرق تكاملية من أطباء مديرية الطب البيطري بالقليوبية وأطباء المعامل الفرعية التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان.

وأوضح المحافظ أن القوافل بيانها كالتالي:

الثلاثاء 7/8/2018 بقرية جزيرة النجدي بمدينة قليوب.

الخميس 9/8/2018 بقرية الأخمين بمدينة القناطر الخيرية.

الاحد 12/8/2018 قرية القلج بمدينة الخانكة.

الثلاثاء 14/8/2018 قرية المنشاة الصغرى بمدينة كفر شكر.

الخميس 16/8/2018 قرية كفر العمار بمدينة طوخ.

الاحد 19/8/2018 بقرية كفر الحدادين بمدينة طوخ.

الاثنين 27/8/2018 بقرية كفر الشموت بمدينة بنها.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطب البيطري في القليوبية ستتولى تنظيم القوافل العلاجية، بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان.