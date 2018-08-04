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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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"الزنانيري": تخفيض يصل لـ50% على أسعار الملابس في الأوكازيون الصيفي

"الزنانيري": تخفيض يصل لـ50% على أسعار الملابس في الأوكازيون الصيفي

والي: وصول 2230 من حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 

والي: وصول 2230 من حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 

بالصور| محافظ الدقهلية يزور مصابي "أتوبيس بورسعيد"

بالصور| محافظ الدقهلية يزور مصابي "أتوبيس بورسعيد"

قتلى في تحطم طائرتين سياحيتين في سويسرا

قتلى في تحطم طائرتين سياحيتين في سويسرا

متحدث "الري": مصر مستعدة لتقديم خبراتها لأشقاء حوض النيل

متحدث "الري": مصر مستعدة لتقديم خبراتها لأشقاء حوض النيل

نادي القضاة يكرم حفظة القرآن ومتفوقي الثانوية والجامعات.. الثلاثاء

نادي القضاة يكرم حفظة القرآن ومتفوقي الثانوية والجامعات.. الثلاثاء

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بعد استئناف نقل النفط به.. التفاصيل الكاملة لأزمة "باب المندب"

تعرف على "عطية" البطل الصعيدي الذي كرّمه السيسي بعد 45 سنة من رحيله

تعرف على "عطية" البطل الصعيدي الذي كرّمه السيسي بعد 45 سنة من رحيله

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

مستشفى أحمد ماهر يحتضن «وهمان»: «أحنّ عليا من الدنيا»

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