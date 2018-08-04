تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية تنظيم معرض "ديارنا.. رأس البر"، المقرر افتتاحه، مساء غدًا، والذي يستمر حتى 18 من نفس الشهر.

وأوضح المحافظ أن المعرض ينظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على مساحة 500 متر، بمشاركة 55 عارضًا من محافظة دمياط والمحافظات الأخرى، لعرض المنتجات الخاصة بالحرف اليدوية والبسيطة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد ضمن سلسلة المعارض التي جرى تنظيمها بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح.

وأشار المحافظ لتولي مديرية التضامن الاجتماعي أعمال الانتهاء من الاستعدادات النهائية للمعرض تمهيدًا لافتتاحه.