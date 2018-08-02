تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الموقف الحالي لمشروع قناة البط، والتي تقوم بها الهيئة العامة للثروة السمكية، بالتعاون مع المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يهدف إلى إمكانية تبادل المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة لتجديد حركة المياه نتيجة ظاهرتي المد والجزر بالبحر، مشيرًا إلى أن القناة تخدم ما يقرب من 20 ألف فدان، داخل البحيرة، مما يحسن من عملية الصيد الحر.

كما استعرض المحافظ، الموقف الحالي لمشروع قناة البط، وأكد إتمام أعمال صب الطبقة الخرسانية النهائية أعلى المواسير الموضوعة أسفل الطريق، وكذلك صب الأرضية الخرسانية في المسافة البينية المفتوحة ما بين السحارتين.

وأضاف المحافظ، أن أعمال الردم ستتم فوق السحارتين أسفل طريق عزبة البرج، دمياط، وأعمال ردّ الشيء لأصله خلال الفترة القادمة، موضحًا أنه سيتم انتظار الترخيص من الإدارة العامة لحماية النيل لفتح القناة بنهر النيل، واستكمال الأعمال الباقية جهة نهر النيل.