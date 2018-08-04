لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح وكدمات، أثناء تنقيبهم عن الأثار بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصاب لمستشفى العبور، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول جثتين لـ"محمود. م. ش"، 32عامًا، و"عبدالرحمن. أ. س"، 24 عامًا، و"محمد. ح. أ"، 37 عامًا، مصاب وحالته العامة سيئة، وجرى وضعه بقسم العناية العامة بقسم القلب والصدر.

وكلف مدير إدارة البحث الجنائي، الرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، بالتحري عن الواقعة، وتبين أنهم أثناء التنقيب عن أثار انهالت عليهم الحفرة بها ماء فلقى مصرعهما غرقًا مما أدى لوفاة الاثنين وإصابة الثالث.

حرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة .