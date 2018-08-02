كرم اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، أفراد الشرطة المتميزين في ختام دورة تتنميه المهارات السلوكية والاجتماعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لأفراد الشرطة، والتي عقدت على مدار أسبوع بنادي ضباط الشرطة.

وأكد مدير الامن، احترام حقوق المواطنين والالتزام بتطبيق القانون مع بث روح الحب والتعاون، والعمل على توطيد العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بتجاوز القانون وسيتم إحالة المتجاوز للتحقيق أي كانت رتبته.

وقال مصطفي، إن هذه الدورة التدريبية تستهدف تدريب وتثقيف 200 من الأفراد والموظفين المدنيين المتعاملين مع الجمهور أسبوعيًا حتى يتم الانتهاء من جميع الأفراد بالمديرية، مضيفاً أن الهدف من الدورة التدريبة التي تستمر لمدة أسبوع كامل، هو إثراء الفكر ومحاولة توسيع الفق والاضطلاع على أخر المستجدات على كافة المستويات.

يذكر أن مديرية أمن كفر الشيخ، تواصل الدورات التدريبية التوعوية لأفراد الشرطة والموظفين المدنيين بهدف تأهيلهم وزيادة الوعي الأمني والتثقيفي لهم.