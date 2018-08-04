قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن "تغيير نظام التعليم أمر لا يجب أن يسبب قلقًا لأحد".

جاء ذلك، خلال كلمة الوزير، على هامش الحفل الذي نظمته نقابة الفلاحين، اليوم، لتكريمه، وإهدائه درع النقابة.

وأضاف الوزير، ردا على تساؤلات أعضاء النقابة بشأن قلقهم من النظام التعليم الجديد، "ستكون تجربة جديدة وعلى الطلاب الاستمتاع بها قدر الإمكان كون الدرجات لن تحتسب على المجموع الكلى".

وأشار إلى أنه بحلول 2020 – 2021 سيتم تغيير نظام التعليم في الثانوية العامة وفي المرحلة الابتدائية بشكل كامل، لافتا إلى أنه سيتم حل 50% من المشكلة خلال 3 سنوات.

من جهته، أعرب أبو صدام، في بيان له، عن امتنان جموع الفلاحين للجهد الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في إصلاح منظومة التعليم كأحد الأهداف الأساسية للتنمية بمصر بعد ثورة 30 يونيو.

وأوضح أبو صدام، أنه وفلاحو مصر يدركون جيدًا مدى إخلاص الوزير وقيادات الوزارة، ويرحبون بأي تكليف للمعاونة والمساعدة في حل مشاكل العملية التعليمية في أي مكان بمصر، ويطالبون بزيادة الدعم للعملية التعليمية وللمعلم لأن التعليم مفتاح تقدم الأمم.