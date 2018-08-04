قرر اليوم الدكتور محمد محمود بخيت مدير عام أوقاف الوادي الجديد، إحالة محفظي القرآن بالمجمع الإسلامي الكبير بالخارجة إلى التحقيق؛ نظرا لتغيبهم عن أداء عملهم.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم للمجمع الإسلامي الكبير، للوقوف على سير العمل، وانتظام العاملين به في أداء مهامهم؛ حيث تفقد امتحانات الدور الثاني بالمركز الثقافي داخل المجمع.

وقال مدير عام الأوقاف، أنه تقرر إحالة محفظي المدرسة القرآنية بالمجمع إلى الشئون القانونية للتحقيق، بعدما تلاحظ غيابهم عن العمل؛ مؤكدا أنه لا مكان لأي متقاعس وعملية التقييم مستمرة لكافة العاملين بأوقاف الوادي الجديد، كما أثنى مدير عام الأوقاف على جهود إمام مسجد المجمع؛ لتواجده في عمله في يوم راحته الأسبوعية.