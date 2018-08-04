قال كمال زاخر، المفكر القبطي، إن الرهبنة منظومة مصرية في الأساس، بدأت في الصحراء الشرقية، من شاب مصري يدعى أنطونيوس، وخرجت الفكرة من هنا، وانتقلت للعالم كله في الشرق والغرب.

وأضاف "زاخر"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن العالم كله يعترف بفضل مصر في بدء الرهبنة، مشيرا إلى أن قرارات إغلاق الرهبان حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عودة للأصل، لأن مبادئ الرهبنة قائمة على عدم الزواج، والعزلة، وعدم الملكية، والطاعة.

وتابع: "من خلال المبادئ الأربعة للرهبنة نعرف أهمية قرارات البابا تواضروس الثاني"، مشيرًا إلى أن منظومة الرهبنة بشرية، وهي مثل أي منظومة يصابها خلل، وما يحدث هي عودة للأصل والمبادئ".