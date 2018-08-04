رفضت وزارة العدل اليونانية تسليم أنقرة صحفي تركي، حكم عليه في بلاده لمشاركته في منظمة "إرهابية" كما تصفها أنقرة، فيما تم منح الصحفي حق اللجوء السياسي فرارا من القمع في بلاده للمعارضين.

وأوضح مصدر في الوزارة، بحسب قناة العربية، أن الدوائر المعنية في اليونان وافقت أخيرا على منح تورجوت كايا اللجوء، مشيرا إلى أن قرار وزير العدل اليوناني ستافروس كونتونيس برفض تسليمه كان متوقعا.

وبقي كايا مسجونا في انتظار القرار النهائي لوزارة العدل اليونانية، التي يعود إليها القرار الأخير بشأن تسليمه.

وأوضح المصدر أن الدوائر المعنية في اليونان وافقت أخيرا على منح تورغوت كايا اللجوء، من هنا فإن قرار وزير العدل اليوناني ستافروس كونتونيس برفض تسليمه كان متوقعا.

وكان كايا أوقف للمرة الأولى في اليونان في أبريل 2015. وأفرج عنه قبل أن يتم توقيفه مجدداً في فبراير الماضي بناء على مذكرة أصدرتها الشرطة الدولية (إنتربول).

يذكر أن العلاقات بين أثينا وأنقرة متوترة منذ محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016 .. ومنحت اليونان اللجوء لثمانية عسكريين أتراك فروا من بلدهم بعد ساعات من المحاولة وتتهمهم أنقرة بالمشاركة في الانقلاب الفاشل.

وتصاعد التوتر بعدما أوقفت السلطات التركية في مارس جنديين تركيين قرب الحدود اليونانية التركية بتهمة "دخول منطقة محظورة"، حسبما ذكرت فرانس برس.

واحتجت أثينا مرارا على توقيفهما والتأخر في محاكمتهما.

وأفاد الجنديان أنهما "ضلا طريقهما بسبب الضباب خلال تسيير دورية على الحدود" ولم تكن لديهما نية انتهاك الأراضي التركية.