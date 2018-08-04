توجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى منطقة أبيدوس الأثرية، بمركز البلينا جنوب سوهاج، لتفقد سير العمل في مشروع تطويرها، ومركز زوار معبد الملك سيتي الأول، ومعبد الملك رمسيس الثاني.

وحرص العناني، على الاجتماع مع العاملين في المنطقة، لمناقشة بعض الأعمال والاستماع لمطالبهم ومشاكلهم، حيث وعدهم بتذليل كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذ العمل بشكل لائق ومميز.

رافقه العناني خلال الزيارة، كل من، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار.

وأوضح أبو العلا أن مركز زوار معبد الملك سيتي الأول يشتمل على قاعة عرض مرئي للزائرين لمعرفة تاريخ المعبد وعناصره، وأهم النقوش به، بالإضافة إلى تاريخ وعظمة الملك سيتي الأول.

واضاف أن المعبد يوجد به أيضا مكاتب إدارية للأثريين وللقائمين على العمل الأثري، ومكاتب لشرطة السياحة والآثار وشباك للتذاكر وكافيتريا ومكتبة ودورات للمياه لخدمة الزائرين، كما جرى تجهيز ساحة لانتظار السيارات خارج المنطقة الأثرية لخدمة الزائرين والسياح.