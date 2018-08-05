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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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بالفيديو| لحظة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي

بالفيديو| لحظة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي

عاجل| رئيس فنزويلا ينجو من محاولة اغتيال بطائرات محملة بالمتفجرات

عاجل| رئيس فنزويلا ينجو من محاولة اغتيال بطائرات محملة بالمتفجرات

"مكاسب بالجملة".. شركة الشخص الواحد "إغراء حكومي" للاقتصاد الموازي

"مكاسب بالجملة".. شركة الشخص الواحد "إغراء حكومي" للاقتصاد الموازي

ساويرس: كلام طفل تهريب الملابس مع المذيعة مس قلبي.. و"الولد أخطأ"

ساويرس: كلام طفل تهريب الملابس مع المذيعة مس قلبي.. و"الولد أخطأ"

والد طفل التهريب: "إحنا مستورين الحال.. والـ 12 فدان مش بتوعي لوحدي"

والد طفل التهريب: "إحنا مستورين الحال.. والـ 12 فدان مش بتوعي لوحدي"

علي جمعة: النظر للكعبة عبادة حتى لو كانت في التليفزيون

علي جمعة: النظر للكعبة عبادة حتى لو كانت في التليفزيون

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تعرف على "عطية" البطل الصعيدي الذي كرّمه السيسي بعد 45 سنة من رحيله

تعرف على "عطية" البطل الصعيدي الذي كرّمه السيسي بعد 45 سنة من رحيله

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

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