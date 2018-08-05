علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على واقعة الطفل "محفوظ"، الشهير بالطفل الذي ردّ بفصاحة على المذيعة التي حاورت الأطفال الذين ضُبطوا في واقعة تهريب ملابس من الجمارك ببورسعيد، مؤكدًا أنه من بلدياته ويسعى جاهدًا لحل مشكلته وتوظيفه، مناشدًا بضرورة التخلص من البيروقراطية لحل مشكلة البطالة المنتشرة في مصر.

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن القضاء على البيروقراطية سيساعد في توظيف الشباب وإتاحه فرص عمل والقضاء على الفساد والتهريب.

فيما رد الطفل "محفوظ"، خلال حواره في نفس البرنامج: "إيش ضمني إنك تشغلني"، فرد ساويرس: "عيب تقول لي الكلام ده، الصعايدة ما بيرجعوش في كلامهم، ولو طلعت خطأ، أطلع في الإعلام قول نجيب طلع بكاش".

ووعد ساويرس الطفل، بسداد الغرامة عنه، وتوظيفه خلال يومين.