ساويرس: كلام طفل تهريب الملابس مع المذيعة مس قلبي.. و"الولد أخطأ"

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على واقعة الطفل "محفوظ"، الشهير بالطفل الذي ردّ بفصاحة على المذيعة التي حاورت الأطفال الذين ضُبطوا في واقعة تهريب ملابس من الجمارك ببورسعيد، موضحًا أن الطفل تكلم بشكل واعي رغم استجوابه بطريقة لا تليق.

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، أن حديث الطفل مع المذيعة مس قلبه وعقله، مؤكدًا أن الطفل عليه أن يعرف بأن تهريب الملابس خطأ ولكن في الوقت ذاته "مفيش حد ما بيغلطش"، على حد وصفه.

وتابع: "رب ضارة نافعة، لو ده محصلش مكناش عرفنا محفوظ".