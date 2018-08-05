استهدفت طائرات عدة بلا طيار محملة بمتفجرات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء إلقاء كلمة في حفل عسكري، حسبما أفاد وزير الإعلام الفنزويلي.

وقالت الوزارة إن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا في التفجيرات التي استهدفت مادورو.

وانقطع البث التليفزيوني أثناء كلمة مادورو التي كانت مقامة في الهواء الطلق السبت، وشوهد جنود يجرون.

وأثناء كلمته عن الاقتصاد الفنزويلي اختفى الصوت فجأة، وحول فجأة هو وآخرون على المنصة أنظارهم وقد بدت عليهم الدهشة.

وعرضت الكاميرا بعد ذلك عشرات من الجنود الذين بدأوا يجرون قبل انقطاع الإرسال.