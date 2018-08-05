انقطع البث التليفزيوني أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق أمس السبت وشوهد جنود يجرون، ولم يُعرف سبب انقطاع الإرسال فجأة.

وأثناء إلقاء مادورو كلمته عن الاقتصاد الفنزويلي اختفى الصوت فجأة، وحول فجأة هو وآخرون على المنصة أنظارهم وقد بدت عليهم الدهشة، مما بدا أنه صوت انفجار.

وعرضت الكاميرا بعد ذلك عشرات من الجنود الذين بدأوا يجرون قبل انقطاع الإرسال.

وتبين أن طائرات عدة بلا طيار محملة بمتفجرات حاولت استهداف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء إلقاء كلمة في حفل عسكري، حسبما أفاد وزير الإعلام الفنزويلي.

وقالت الوزارة إن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا في التفجيرات التي استهدفت مادورو.